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Путин присвоил наименование гвардейских 71-й зенитной ракетной бригаде и 266-му отдельному авиаполку

Тимур Шерзад
13:34 09.03.2023
Почетные наименования присвоены соединениям за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом.
Путин присвоил наименование гвардейских 71-й зенитной ракетной бригаде и 266-му отдельному авиаполку
© Фото: Kremlin pool, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин присвоил наименование гвардейских двум соединениям Вооруженных сил России. 

Почетное наименование было присвоено 71-й зенитной ракетной бригаде, о чем можно прочитать на портале правовой информации. 

Еще гвардейским стал 266-й отдельный штурмовой авиаполк, о чем также имеется соответствующая запись на портале. 

Как говорится в тексте президентских указов, почетное наименование гвардейских соединения получили за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов. 

Ранее Минобороны России показало, как экипажи БМП-2 и БТР-82 учатся бить технику противника в зоне спецоперации.

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