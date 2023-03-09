Путин присвоил наименование гвардейских 71-й зенитной ракетной бригаде и 266-му отдельному авиаполку

Почетные наименования присвоены соединениям за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом.

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Президент России Владимир Путин присвоил наименование гвардейских двум соединениям Вооруженных сил России.

Почетное наименование было присвоено 71-й зенитной ракетной бригаде, о чем можно прочитать на портале правовой информации.

Еще гвардейским стал 266-й отдельный штурмовой авиаполк, о чем также имеется соответствующая запись на портале.

Как говорится в тексте президентских указов, почетное наименование гвардейских соединения получили за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Ранее Минобороны России показало, как экипажи БМП-2 и БТР-82 учатся бить технику противника в зоне спецоперации.