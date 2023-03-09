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Российский еврейский конгресс предложил писать слово «холокост» с большой буквы

Андрей Аркадьев
13:42 09.03.2023
Организация направила письмо в орфографическую комиссию и Институт русского языка РАН с просьбой закрепить эту норму в словарях как единственно допустимую.
Российский еврейский конгресс предложил писать слово «холокост» с большой буквы
© Фото: Владимир Вяткин, РИА Новости
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Российский еврейский конгресс предложил писать слово «холокост» только с прописной буквы, чтобы избежать размывания этого понятия и не допускать его использования как синонима слова «геноцид». Об этом сообщил руководитель пресс-службы РЕК Михаил Савин.

Организация направила письмо в орфографическую комиссию Российской академии наук и Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук. В РЕК считают, что написание слова «холокост» с заглавной буквы точнее отражает суть явления, указывает на «геноцид по национальному признаку еврейского народа», жертвами которого стали шесть миллионов человек.

Между тем вариант написания слова «холокост» со строчной буквы принижает подвиг тех, кто рисковал жизнью ради спасения евреев, а также красноармейцев, освободивших нацистские лагеря и гетто, уверены в еврейском конгрессе.

Ранее правозащитник, член СПЧ Александр Брод предложил дополнить статью УК о реабилитации нацизма - ввести ответственность и за отрицание холокоста.

В январе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия категорически против предания забвению преступлений нацистов.

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