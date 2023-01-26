Путин заявил, что Россия категорически против предания забвению преступлений нацистов

Президент России подчеркнул, что страна проводит политику, нацеленную на то, чтобы преступления, подобные Холокосту, не повторились.

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия против того, чтобы предать забвению преступления нацистов. Он сделал это в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста.

«Проводим такую политику для того, чтобы ничего подобного в истории человечества никогда не повторилось», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что большая часть людей, уничтоженных нацистами в ходе Холокоста, была гражданами Советского Союза.

Ранее Федеральная служба безопасности России показала очерк узника Освенцима об убийствах поляками заключенных концлагеря.