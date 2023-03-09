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Песков не верит, что проукраинский «Доктор Зло» стоит за терактом на «СП»

Анна Назайкина
13:09 09.03.2023
Совершить такую диверсию было по плечу только хорошо обученной государственной спецслужбе, считает представитель Кремля.
Песков не верит, что проукраинский «Доктор Зло» стоит за терактом на «СП»
© Фото: Danish Defense Ministry, XinHua, GlobalLookPress
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему с трудом верится в то, что за подрывами на «Северных потоках» стоит некий проукраинский «Доктор Зло».

«Слишком была сложная задача, которая была, наверное, по плечу только хорошо обученной специальной службе государственной, коих не так много в нашем мире», - сказал представитель Кремля.

Ранее в публикации New York Times утверждалось, что новые разведданные дают основание предполагать, что за терактом на газопроводах может стоять проукраинская группировка. Впоследствии другие западные СМИ присоединились к этой риторике.

Британская газета Times накануне писала, что западные спецслужбы знают, кто является предполагаемым украинским спонсором подрывов на «Северных потоках», однако его имя тщательно скрывается.

«Конечно, вы видите синхронный выход материала в разных странах. Англосаксы, о которых мы говорили с самого начала, суетятся. У них явно много неловкостей из-за этого теракта в отношениях с немцами», - добавил Песков.

Политолог Александр Перенджиев заявил, что публикация NYT о диверсиях на «Северных потоках» и возможных виновниках стала политическим посылом Соединенных Штатов всему Западу.

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