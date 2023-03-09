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Почти 50 тысяч московских ветеранов и тружеников тыла получат выплаты к 78-й годовщине Победы

Тимур Шерзад
12:20 09.03.2023
На сайте мэра Москвы сообщается, что размеры выплат будут колебаться от 10 до 25 тысяч рублей.
Почти 50 тысяч московских ветеранов и тружеников тыла получат выплаты к 78-й годовщине Победы
© Фото: Александр Кондратюк, РИА Новости
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Московские ветераны и труженики тыла получат выплату к 78-й годовщине Победы. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы. 

Ожидается, что выплату получат около 49 600 человек. 

В их число войдут инвалиды и участники Великой Отечественной, военнослужащие, проходившие тогда службу в воинских частях за рамками действующей армии, военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года. 

Выплаты будут положены и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», инвалидам с детства от ранения, контузии или увечья, полученным в годы войны, участникам обороны Москвы, жителям блокадного Ленинграда или осажденного Севастополя, вдовам погибших в годы Великой Отечественной военнослужащих, награжденным знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы войны, узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто, труженикам тыла, гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года.

Ранее ветеран Великой Отечественной войны из Краснодара рассказал, как выжил после попадания снайпера.

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