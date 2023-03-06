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Ветеран Великой Отечественной из Краснодара рассказал, как выжил после попадания снайпера

Андрей Аркадьев
13:40 06.03.2023
Жизнь 99-летнего ветерана Валентина Манацкова изменилась после того, как краснодарская мэрия решила лишить его прав собственника квартиры. Эта история началась еще год назад, и каким будет финал - до сих пор не ясно.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Игорь Валентинович показывает место последнего боя своего отца. Рассказывает, что долгое время искал ту самую деревню Святоини в Латвии. Хотели туда съездить вместе, но состояние отца резко ухудшилось, пришлось просто повесить карту. Валентин Кузьмич Манацков в ходе ВОВ был трижды ранен, на спине остались шрамы. И с того боя тоже. Ветеран рассказал, как в него стрелял снайпер. 

«Вот он меня как раз и снял, снайпер. После того как я стал поднимать народ в атаку», - вспоминает ветеран.

С недавних пор Валентин Кузьмич и вовсе перестал вставать с постели. Всегда бодрый, 99-летний фронтовик не пропускал 9 Мая, открывая Парад Победы в Краснодаре. Но в конце зимы вместо приглашения на праздник от администрации он получил повестку в суд.

«Начинаю читать, а там первым пунктом - лишить права собственности Манацкова Валентина Кузьмича на жилплощадь квартиры 6. Ну, тут я, конечно, уже аж разозлился: да что ж вы делаете... И закрутилось», - рассказывает сын ветерана ВОВ Игорь Валентинович Манацков.

Валентин Кузьмич проживает на своих 13 квадратных метрах уже 35 лет, при этом исправно оплачивает налоги и коммунальные услуги. История с квартирой началась еще год назад, когда пришла подобная повестка об отмене права собственности. Тогда все закончилось быстро - сказали, не увидели, что квартира принадлежит ветерану. Но в этом году история повторилась, мэрия продолжает попытки судиться.

«У меня есть номер повестки, когда меня в первый раз вызывали и администрация отказала. Она говорит: ну дайте. Я даю. Она в компьютер заходит - и такая фраза. Все судьи же такие выдержанные, они не могут показывать, нравится им подсудимый, не нравится. И у нее брови вверх полезли, и она фразу такую сказала: "Ой как интересно у нас суд проходит"», -  поясняет Игорь.

Эта небольшая квартира - единственная собственность ветерана. Дважды награжденный медалью «За отвагу», он теперь может остаться ни с чем. Администрация города спустя многие годы решила вернуть квартиру муниципалитету. Хотя она с 2005 года принадлежит Валентину Кузьмичу. Причем до вручения повестки никаких пояснений родственникам дано не было. Все произошло быстро, в конце февраля их просто вызвали на судебное заседание. Однако сейчас мэрия предлагает решить вопрос по-другому.

«Департамент муниципальной собственности приглашает к себе всех заинтересованных лиц по данному вопросу, в том числе представителей собственника ветерана ВОВ, для того чтобы мы совместно определили путь развития данной ситуации, подсказали, как правильно действовать в этой ситуации, поможем со всеми юридическими документами», - говорит замглавы Краснодара Илья Павлов.

Однако в помощи сейчас нуждается и сам ветеран. До этой неразберихи он с сыном еще выходил гулять на улицу, сам употреблял пищу и анализы были отличные. Сейчас же он едва разговаривает и совсем не встает. И родственникам уже не до квартиры.

«Он замкнулся, лег и перестал принимать твердую пищу. Вот и все. И сейчас мы работаем всей семьей над тем, чтобы не победить в суде, а чтоб он начал есть. Вот и все. Банальный такой вопрос, чтоб он начал есть твердую пищу», - констатирует Игорь Манацков.

Валентину Кузьмичу пытается помочь весь Краснодар. Делом заинтересовались и местные депутаты. Владислав даже лично присутствовал в суде. Следующее судебное заседание назначено на 16 марта, но вся общественность и родственники ветерана питают надежду, что этот страшный сон закончится раньше. Следственный комитет уже начал проверку.

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