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В Минобороны Польши заявили о передаче Украине оставшихся 10 Leopard 2 из 14 обещанных

Андрей Аркадьев
12:44 09.03.2023
Также Варшава успела завершить обучение украинских танкистов.
В Минобороны Польши заявили о передаче Украине оставшихся 10 Leopard 2 из 14 обещанных
© Фото: Armin Weigel, dpa, GlobalLookPress
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Минобороны Польши заявило о передаче Украине еще 10 танков Leopard 2. Об этом сообщил министр обороны этой страны Мариуш Блащак. 

«Мы передали очередные 10 танков Leopard 2А4 Украине», - сказал он. 

Кроме этого, по словам Блащака, Варшава также успела завершить обучение украинских танкистов.

На днях глава польского оборонного ведомства заявил, что Украина получила зенитно-ракетные комплексы Patriot. Он отметил, что сумма вооружений, переданных Варшавой Киеву с начала конфликта, превысила 2,2 миллиарда евро. Позже Министерство обороны Польши заявило, что Patriot Украина пока не получила.

Ранее ФРГ приняла решение отправить Украине танки Leopard 2 из запасов бундесвера и разрешить реэкспорт своих машин. Ряд стран союзников согласились присоединиться к «танковой коалиции». Польша планировала поставить 14 танков. Обучать управлять боевыми машинами украинцев будут в Германии, Берлин также предоставит Киеву материально-техническое обеспечение и боеприпасы.

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