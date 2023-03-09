В Минобороны Польши заявили о передаче Украине оставшихся 10 Leopard 2 из 14 обещанных

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Минобороны Польши заявило о передаче Украине еще 10 танков Leopard 2. Об этом сообщил министр обороны этой страны Мариуш Блащак.

«Мы передали очередные 10 танков Leopard 2А4 Украине», - сказал он.

Кроме этого, по словам Блащака, Варшава также успела завершить обучение украинских танкистов.

На днях глава польского оборонного ведомства заявил, что Украина получила зенитно-ракетные комплексы Patriot. Он отметил, что сумма вооружений, переданных Варшавой Киеву с начала конфликта, превысила 2,2 миллиарда евро. Позже Министерство обороны Польши заявило, что Patriot Украина пока не получила.

Ранее ФРГ приняла решение отправить Украине танки Leopard 2 из запасов бундесвера и разрешить реэкспорт своих машин. Ряд стран союзников согласились присоединиться к «танковой коалиции». Польша планировала поставить 14 танков. Обучать управлять боевыми машинами украинцев будут в Германии, Берлин также предоставит Киеву материально-техническое обеспечение и боеприпасы.