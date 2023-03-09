МЧС опубликовало видео спасения ребенка из-под завалов в поселке под Читой

По информации экстренных служб, всего к этой минуте удалось спасти 12 человек, в том числе трех детей.

© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

МЧС опубликовало видео спасения ребенка из-под завалов на пятом этаже на месте обрушения в многоквартирном доме под Читой.

Уточняется, что спасателям удалось услышать голос ребенка из-под бетонных плит, когда была объявлена минута тишины.

После того как сотрудники экстренных служб разобрали завал, пострадавшего спустили на носилках с помощью автолестницы. Затем ребенок был передан скорой.

Предварительно, больше людей в пострадавшем после ЧП здании нет. По данным ведомства, в общей сложности к этой минуте удалось спасти 12 человек, в том числе трех детей.

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