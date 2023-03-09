МЧС опубликовало видео спасения ребенка из-под завалов в поселке под Читой
МЧС опубликовало видео спасения ребенка из-под завалов на пятом этаже на месте обрушения в многоквартирном доме под Читой.
Уточняется, что спасателям удалось услышать голос ребенка из-под бетонных плит, когда была объявлена минута тишины.
После того как сотрудники экстренных служб разобрали завал, пострадавшего спустили на носилках с помощью автолестницы. Затем ребенок был передан скорой.
Предварительно, больше людей в пострадавшем после ЧП здании нет. По данным ведомства, в общей сложности к этой минуте удалось спасти 12 человек, в том числе трех детей.
Сегодня в поселке Антипиха в Забайкальском крае произошел взрыв бытового газа. Некоторые квартиры на верхних этажах многоквартирного дома обрушились. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества и о халатности.