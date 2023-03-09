Два этажа рухнули в жилом доме в поселке под Читой после взрыва газа

По информации МЧС, на данный момент удалось спасти восемь человек.

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В поселке Антипиха под Читой в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа, конструкция здания частично обрушилась. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

«В результате взрыва бытового газа в подъезде №1 произошло обрушение межэтажных перекрытий между четвертым и пятым этажом, а также между пятым этажом и крышей», - сообщили в ведомстве.

Очевидцы уже опубликовали в социальных сетях кадры с места произошедшего. На них видно, как спасатели эвакуируют людей с верхних этажей.

По данным МЧС, удалось спасти восемь человек. В общей сложности на месте работают 182 сотрудника экстренных служб, а также 36 единиц техники.

Два человека пострадали после взрыва в жилом доме, они получили легкие травмы, сообщает РИА Новости.