В МО РФ сообщили о планах провести учения с Лаосом и Монголией в этом году

Российские военные встретились с делегациями из Монголии и Лаоса для планирования и подготовки совместных учений «Селенга-2023» и «Ларос-2023».

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о планах провести военные учения с Лаосом и Монголией в 2023 году. Об этом сообщается на сайте российского оборонного ведомства.

В одной из размещенных сегодня на сайте МО РФ новостей написано, что военнослужащие ВВО встретились с военной делегацией Монголии, которая прибыла, чтобы подготовить совместные российско-монгольские учения «Селенга-2023».

Консультации проходят в Бурятии, где стороны согласуют район проведения учений, количество привлекаемых сил и средств и организацию материально-технического обеспечения.

Вторая новость сообщает о том, что похожая конференция состоялась в Приморье. Там российские военные встретились с делегацией из Лаоса, чтобы обсудить проведение учения «Ларос-2023».

Российскую делегацию возглавлял временно исполняющий обязанности командующего общевойсковой армии ВВО полковник Вячеслав Бабак. В ходе конференции были согласованы тема, замысел, сроки, район проведения учений, порядок практических действий подразделений, а также организация обеспечения.

Ранее Минобороны России показало кадры тренировок экипажей БМП-2 и БТР-82 в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.