Посол Антонов призвал США изменить свою антироссийскую политику для возврата к функционированию ДСНВ

Посол отметил, что в сложившихся отношениях решение России о приостановке участия в ДСНВ было верным и правильным.

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В посольстве России в США призвали страну пребывания пересмотреть свою агрессивную политику, направленную против РФ. Это поспособствует обеспечению условий для возвращения к функционированию Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

В частности, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ Анатолий Антонов отметил, что решение российских властей о приостановке участия в данном соглашении было «единственно верным в сложившихся обстоятельствах».

Вместе с тем, Антонов напомнил Соединенным Штатам об их готовности пару лет назад провести ядерные испытания. Обо всем это посольство написало в своем Telegram-канале.

«Удивительно, но представитель госдепа обвинила нас в "ядерных угрозах", в т.ч. в отношении обеспечения Россией готовности к проведению ядерных испытаний на случай, если на такой шаг пойдут США. Утверждала, что ответственные ядерные державы не прибегают к подобной риторике. По- видимому, зам.госсекретаря забыла, что еще пару лет назад в Вашингтоне открыто обсуждалась возможность организации ядерных испытаний. А высокопоставленные представители Пентагона заявляли, что это можно сделать в течение нескольких месяцев», - гласит опубликованная информация.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила о готовности США «хоть завтра» начать переговоры с Россией по ДСНВ. Сообщалось, что переговоры могут быть начаты без обвинений и предварительных условий с Москвой касательно ДСНВ в случае готовности российской стороны.