В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол Антонов призвал США изменить свою антироссийскую политику для возврата к функционированию ДСНВ

Марина Крижановская
06:27 28.02.2023
Посол отметил, что в сложившихся отношениях решение России о приостановке участия в ДСНВ было верным и правильным.
Посол Антонов призвал США изменить свою антироссийскую политику для возврата к функционированию ДСНВ
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
Читайте нас на:

В посольстве России в США призвали страну пребывания пересмотреть свою агрессивную политику, направленную против РФ. Это поспособствует обеспечению условий для возвращения к функционированию Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

В частности, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ Анатолий Антонов отметил, что решение российских властей о приостановке участия в данном соглашении было «единственно верным в сложившихся обстоятельствах».

Вместе с тем, Антонов напомнил Соединенным Штатам об их готовности пару лет назад провести ядерные испытания. Обо всем это посольство написало в своем Telegram-канале.

«Удивительно, но представитель госдепа обвинила нас в "ядерных угрозах", в т.ч. в отношении обеспечения Россией готовности к проведению ядерных испытаний на случай, если на такой шаг пойдут США. Утверждала, что ответственные ядерные державы не прибегают к подобной риторике. По- видимому, зам.госсекретаря забыла, что еще пару лет назад в Вашингтоне открыто обсуждалась возможность организации ядерных испытаний. А высокопоставленные представители Пентагона заявляли, что это можно сделать в течение нескольких месяцев», - гласит опубликованная информация.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила о готовности США «хоть завтра» начать переговоры с Россией по ДСНВ. Сообщалось, что переговоры могут быть начаты без обвинений и предварительных условий с Москвой касательно ДСНВ в случае готовности российской стороны.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:41 Армия
Видео
Су-25 и Су-34 нанесли удар по позициям иностранных наемников в зоне СВО
23:43 В стране и мире
Видео
На 55-м километре МКАД заметили колонну «Ярсов»
21:33 В стране и мире
На станции метро «Спортивная» в Москве произошло задымление
20:13 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места столкновения «газели» с автобусом на Новорижском шоссе
18:49 В стране и мире
Лавров прибыл в Баку на переговоры с президентом и главой МИД Азербайджана
Популярное
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Видео
Момент обрушения дома во время землетрясения в Турции попал на видео
Видео
Опубликованы кадры конфликта у танка Т-72 напротив посольства РФ в Берлине
«Известия»: Костомарову провели несколько процедур очистки крови
Видео
Момент стрельбы в омоновца в Петербурге попал на камеры
Видео
Заплаканных детей и выпавшие маски сняли на видео во время экстренной посадки самолета в Красноярске
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.