В Южной Корее грузовик врезался в толпу и задавил троих человек
Грузовик с удобрениями врезался в толпу людей в уезде Сунчхан в Южной Корее, в результате трое человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения. Об этом сообщает агентство Yonhap.
По информации агентства, грузовик весом в одну тонну, груженный удобрениями, протаранил толпу на парковке здания сельскохозяйственного кооператива. Люди ожидали своей очереди проголосовать на выборах главы профсоюза.
В результате происшествия трое человек погибли, еще 17 пострадали, пятеро из них госпитализированы в критическом состоянии. По мнению врачей, число жертв может увеличиться, так как травмы получили преимущественно пожилые люди.
Полиция арестовала 74-летнего водителя грузовика на месте происшествия. Причина аварии устанавливается.
Ранее в Нижегородской области столкнулись автобус и два автомобиля. В результате происшествия пострадали десять человек.