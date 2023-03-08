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В Южной Корее грузовик врезался в толпу и задавил троих человек

Анна Касаткина
09:55 08.03.2023
Полиция арестовала 74-летнего мужчину, находившегося за рулем грузовика.
В Южной Корее грузовик врезался в толпу и задавил троих человек
© Фото: Tino Plunert, ZB, GlobalLookPress
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Грузовик с удобрениями врезался в толпу людей в уезде Сунчхан в Южной Корее, в результате трое человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По информации агентства, грузовик весом в одну тонну, груженный удобрениями, протаранил толпу на парковке здания сельскохозяйственного кооператива. Люди ожидали своей очереди проголосовать на выборах главы профсоюза.

В результате происшествия трое человек погибли, еще 17 пострадали, пятеро из них госпитализированы в критическом состоянии. По мнению врачей, число жертв может увеличиться, так как травмы получили преимущественно пожилые люди.

Полиция арестовала 74-летнего водителя грузовика на месте происшествия. Причина аварии устанавливается.

Ранее в Нижегородской области столкнулись автобус и два автомобиля. В результате происшествия пострадали десять человек.

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