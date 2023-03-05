В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом

Игнат Далакян
21:29 05.03.2023
Водитель одного из легковых автомобилей погиб на месте ДТП.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Число пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей в Нижегородской области выросло до десяти. Об этом сообщил заместитель губернатора области Давид Мелик-Гусейнов.

«Общее количество пострадавших в ДТП в Кстовском районе (в районе деревни Ржавка) составило десять человек, из них один ребёнок», - написал замгубернатора в своем Telegram-канале.

Водитель автобуса «ПАЗ» на спуске не справился с управлением и выехал на встречную сторону проезжей части дороги, где произошло столкновение двумя легковыми автомобилями.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля «Нива» погиб на месте. Водитель и пассажирка второго легкового автомобиля были доставлены в медицинское учреждение Нижнего Новгорода.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:52 Вопросы истории
Видео
«У солдат были претензии»: историки оценили важность ленд-лиза для Великой Победы
17:11 В стране и мире
Рогов: украинские боевики формируют группировку для наступления на юге
13:17 Армия
Видео
Военкор «Звезды» Игорь Лапик и Народный фронт открыли сбор средств на поддержку батальона мотострелковой бригады в зоне СВО
14:34 Армия
Видео
МО РФ: на донецком направлении уничтожена артустановка США М109 Paladin
13:44 Армия
Видео
Боевики ударили из HIMARS по Волновахе в день памятных мероприятий, посвященных Жоге
Популярное
Комик Крис Рок впервые рассказал, что чувствует после пощечины Уилла Смита
РИА Новости: Костомаров начинает приходить в сознание и может немного двигаться
Видео
Мать мальчика Феди рассказала, что он уже оказывался между жизнью и смертью
Сейсмолог Хугербитс предрек мощные землетрясения в марте 2023 года
Против Болдуина подали новый иск, связанный с убийством оператора на съемках «Ржавчины»
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.