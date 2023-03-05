Десять человек пострадали в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом

Водитель одного из легковых автомобилей погиб на месте ДТП.

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Число пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей в Нижегородской области выросло до десяти. Об этом сообщил заместитель губернатора области Давид Мелик-Гусейнов.

«Общее количество пострадавших в ДТП в Кстовском районе (в районе деревни Ржавка) составило десять человек, из них один ребёнок», - написал замгубернатора в своем Telegram-канале.

Водитель автобуса «ПАЗ» на спуске не справился с управлением и выехал на встречную сторону проезжей части дороги, где произошло столкновение двумя легковыми автомобилями.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля «Нива» погиб на месте. Водитель и пассажирка второго легкового автомобиля были доставлены в медицинское учреждение Нижнего Новгорода.