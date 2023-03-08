Пушков назвал чушью публикации о причастности «проукраинских групп» к теракту на «Северном потоке»

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Российский сенатор Алексей Пушков назвал неудачной попыткой дезинформации попытку западных изданий обвинить в подрыве «Северного потока» некие проукраинские группы. Об этом он написал в своем Telegram-канале, сообщает RT.

Пушков заявил, что американская разведка пытается отвергнуть все обоснованные обвинения США в подрыве газопровода и перенести их на невнятные «проукраинские группы». Он отметил, что эта информация похожа на чушь, так как такие группы не имели бы технической способности осуществить подобную операцию.

«За подрывом стояло высокотехнологичное государство. Неудачная попытка дезинформации», - написал Пушков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикации в СМИ о причастности проукраинской группировки к теракту скоординированным вбросом.