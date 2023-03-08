Журналистка Daily Mail сравнила жизнь в Британии и России после года западных санкций

Женщина засомневалась в пользе санкций после взгляда на прилавки магазинов в Перми.

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Журналистка Daily Mail Сью Рид сравнила ассортимент российских и британских магазинов на фоне санкций Запада. Ее внимание привлекло то, что в Перми прилавки «стонут» от обилия свежих продуктов, тогда как британцы не могут найти на полках овощей, фруктов и яиц.

Как отметила Рид, ситуация в Британии сейчас напоминает дефицит в СССР: местные магазины нормируют продажи помидоров, огурцов, перца и салата-латука, поскольку из-за подскочивших цен на электроэнергию фермеры лишились возможности выращивать прежние объемы овощей в теплицах. Похожая ситуация наблюдается и с производством яиц.

«У жителей Перми и других регионов России много дешевой еды. Недорогая энергия в богатой газом стране позволяет выращивать овощи в теплице на протяжении всей суровой зимы. Россия также может импортировать большое количество фруктов из дружественных стран с теплым климатом, таких как Иран», - отметила Рид.

Она добавила, что у россиян нет проблем с отоплением своих домов и покупкой бензина, в отличие от британцев, а медицина в стране бесплатна.

Рид также пообщалась с парой из России - 67-летним уроженцем Великобритании Джоном и его 51-летней супругой Еленой. В беседе с журналисткой они подтвердили, что у них есть все, что им нужно, и они не страдают от западных санкций.

«Все это, конечно, заставляет задуматься, кто выигрывает экономическую войну», - подчеркнула Рид.

Ранее в парламенте Франции обеспокоились ростом цен на хлеб, вызванным увеличением счетов за электроэнергию, которые приходится оплачивать производителям.