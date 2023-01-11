По мнению депутата, подорожания базовых продуктов питания вкупе с ростом цен на энергию не выдержат ни потребители, ни коммерсанты.

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В парламенте Франции обеспокоены ростом цен на хлеб, вызванным увеличением счетов за энергию, которые приходится оплачивать производителям. Соответствующее обращение министру экономики, финансов и суверенитета в области промышленности и цифровых технологий Брюно Ле Мэру направил депутат Национального собрания Франции Франсуа Жоливе.

«Уже несколько месяцев рост цен на электроэнергию и сырье из-за конфликта на Украине механически приводит к увеличению цен на многие повседневные продукты, включая хлеб», - цитирует его RT.

По мнению парламентария, от сложившейся ситуации пострадают как производители, так и потребители.

«Пекари бьют тревогу и говорят, что, учитывая увеличение их счетов в десять раз и больше, цена на хлеб может вырасти на 20-30%. Этого не смогут вынести ни потребители, ни коммерсанты», - подчеркнул депутат.

Ранее посол Эритреи в России заявил, что Франция выстраивает с африканскими республиками не неоколониальные, а прямо колониальные отношения. Однако в последнее время, по его словам, начинает строиться новый мир, в котором западные страны уже не будут иметь такого большого влияния на континенте, как сейчас.