Жители Подмосковья передали вещи и письма для бойцов в зоне СВО

Посылки для российских военнослужащих были собраны жителями подмосковных городов Озеры, Электросталь, Орехово-Зуево, Старая Купавна, Мытищи и Звездный Городок.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры получения военнослужащими Западного военного округа (ЗВО), которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, посылок от жителей Московской области.

Жители городов Озеры, Электросталь, Орехово-Зуево, Старая Купавна, Мытищи и Звездный Городок под руководством представителей Совета пенсионеров Подмосковья собрали необходимое для быта имущество для российских военнослужащих.

Желающие поддержать наших военных отправили комплекты теплого белья, бритвенные принадлежности, балаклавы, ботинки с высоким берцем, подушки и одеяла, газовые баллоны и горелки, медицинские наборы для оказания первой помощи, лопаты и ломы, а также продукты питания. Кроме того, граждане России передали бойцам ВС РФ письма, в которых выразили свою поддержку.

«Хочется обратиться к жителям Подмосковья и выразить им благодарность за то, что поддерживают нас, всегда помогают. Сила в правде! Победа будет за нами!», - отметил стрелок с позывным «Алмаз».

Ранее волонтеры-иностранцы, среди которых журналисты, музыканты и общественные деятели, приехали в Мариуполь с гуманитарной помощью. Чтобы увидеть, что на самом деле происходит, иностранцам самим пришлось ехать в город, так как европейская пресса дезинформирует своих читателей.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.