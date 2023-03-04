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Волонтеры-иностранцы приехали в Мариуполь с гуманитарной помощью

Владислав Кустов
Вероника Волосунова
20:09 04.03.2023
Чтобы увидеть, что происходит на самом деле в Мариуполе, иностранцам самим пришлось ехать в город, так как европейская пресса дезинформирует своих читателей.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Волонтеры-иностранцы, среди которых журналисты, музыканты и общественные деятели, приехали в Мариуполь, чтобы оказать помощь жителям и своими глазами увидеть возрождение города. Многие признаются, что не верят тому, что западным СМИ говорят о боях за город, и хотят узнать правду.

Иностранцы попросили показать им то, что было, и то, что стало с Мариуполем - как убирают разбитые дома и новые яркие кварталы. Гости назвали это «возрождением» города. Те, кто бывал тут в еще неспокойные времена, кажется совсем не ожидали увидеть обычную жизнь города.

«Люди на Западе, особенно в Европе, так как пресса там дает много дезинформации, не знают, что на самом деле здесь происходит. Я хочу увидеть и рассказать, что есть на самом деле», - отметил Berivan Gel, музыкант из Турции.

Представители антифашистского каравана перед Мариуполем побывали и в других городах ДНР. Привезли жителям гуманитарную помощь. По словам иностранцев, они приехали в город, потому что против политики своих стран, которые вооружают Украины. 

Дэвид Качионе уже не первый раз организует поездку антифашистского каравана в Донбасс. Обещает продолжать и дальше. На память все делают фото у обновленной стеллы на въезде в Мариуполь, затем гостей ждет дорога дальше - в Запорожье.

Ранее в Мариуполе оценили качество построенных военнослужащими РФ домов. Новое жилье мариупольцы получают взамен разрушенного во время освобождения города. Квартиры просторные и светлые, есть парковки, рядом строятся современная школа с киберклассами и детский сад.

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