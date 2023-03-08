Мишустин обратился к россиянкам в Международный женский день

Глава правительства отметил, что своим очарованием и добротой женщины бесконечно вдохновляют мужчин и всегда остаются прекрасными.

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Председатель российского правительства Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.

«Мы восхищаемся женским очарованием, нежностью, невероятной энергией, уникальной способностью создавать особую атмосферу дома и на работе, добиваться впечатляющих успехов в самых разных сферах», - сказал Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что несмотря на колоссальную нагрузку, женщины остаются очаровательными, добрыми и отзывчивыми, чем вдохновляют мужчин. В Международный женский день Мишустин пожелал россиянкам успехов во всех начинаниях, любви и счастья.

Ранее российских женщин поздравил президент Владимир Путин. Российский лидер отметил, что в нашей стране праздник 8 Марта наполнен особым теплом и смыслом, уважением к женщине и материнству. Глава государства отдельно поздравил женщин-военнослужащих, которые выполняют различные задачи в зоне спецоперации.