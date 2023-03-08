ТАС: на пополнение арсеналов США после помощи Киеву уйдет шесть лет

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Соединенным Штатам потребуется около шести лет, чтобы пополнить запасы 155-мм снарядов, которые Пентагон активно поставляет в зону украинского конфликта. Об этом заявил журналист издания The American Conservative Брэдли Девлин.

По его оценкам, Вашингтон уже передал Киеву 160 гаубиц калибра 155-мм и более миллиона снарядов к ним. Тогда как в самих Штатах в месяц производится не более 14 тысяч подобных боеприпасов.

«Получается, что в год всего 168 тыс. снарядов - менее одной пятой от того количества снарядов калибра 155-мм, которые США поставили Украине за последний год», - написал Девлин в своей статье.

На то, что арсеналы Евросоюза пусты ранее посетовал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. С его слов, эта ситуация предельно ясно демонстрирует ограниченные военные возможности Старого света.

На прошлой неделе помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер намекнул украинским властям, что пора самостоятельно платить за поставляемое оружие и боеприпасы.