Концерт и награды от Шойгу: как прошел торжественный вечер в ЦАТРА в преддверии 8 Марта

Концерт в честь женщин-военнослужащих - только часть большого праздника, который является еще одним поводом вспомнить и поблагодарить всех представительниц прекрасного пола за то, что они делают.

© Фото: ТРК «Звезда»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в канун 8 Марта вручил награды женщинам-военнослужащим. Поздравляя с праздником представительниц прекрасного пола, министр обороны отметил и заслуги матерей, воспитавших нынешних солдат, и жен, которые их ждут дома. И, конечно же, участниц специальной военной операции. Среди собравшихся сегодня в зале Центрального академического театра Российской Армии были и те, кто приехал прямо из зоны СВО.

Они и сами знают, как непросто находиться там, где каждая минута - это риск для жизни. Старший сержант Оксана Шевхужева в зоне спецоперации - с первого дня. Отвечает за то, чтобы быт бойцов был максимально комфортным, насколько это возможно при работе на линии соприкосновения. У нее нет выходных, своих она не оставляет ни на день, только сегодня приехала на награждение, и после - сразу же на передовую. За отвагу во время исполнения воинского долга она получила медаль Суворова из рук Министра обороны России.

Сергей Шойгу награждает участниц спецоперации, среди которых и медсестры, и повара, и связисты. Каждая из этих женщин - чья-то мама, сестра, жена и дочка. На хрупких плечах столько ответственности, что, кажется, не вынести. Но женщины героически справляются со всем, отмечает глава Минобороны России.

«Я поздравляю всех награжденных. Конечно, это далеко не все. Я уже говорил, что только на вчерашний день 443 - и только там, в зоне СВО - наши замечательные подруги были удостоены государственных наград», - заявил Сергей Шойгу.

Всего в зоне спецоперации более тысячи женщин военнослужащих. Практически каждая третья - с госнаградами. Но поздравление Министра обороны звучит для всех представительниц прекрасного пола.

Медсестра Наталья Кривошеева пошла служить по зову сердца, она первая военнослужащая в семье. Каждый день спасает раненых, порой даже под обстрелом. Но все равно продолжает работать.

«Благодарна начальству, что мне дали возможность приехать сюда, увидеть семью, близких, родных и в то же время дали возможность побывать на таком мероприятии», - сказала медсестра Наталья Кривошеева.

За стойкость, мужество, профессионализм - эти слова чаще слышны в адрес мужчин. Но на женские плечи ложится не меньше испытаний.

«Награждены заслуженно, многие ранены. Такова жизнь, такова судьба, такова работа по служению и защите Родины. Я сегодня поздравляю всех вас и еще раз хочу сказать спасибо за то, что бережете домашний очаг, растите детей, заботитесь о нас, думаете о том, каким будет завтрашний день, а завтрашний день будет замечательным. Все будет хорошо», - отметил Сергей Шойгу.

На награждении полный зал - заместитель Министра обороны России Юрий Садовенко и статс-секретарь Николай Панков, замминистра обороны Татьяна Шевцова - рядом с участницами СВО. К каждой из них особое внимание. Младший сержант Тамила Цаппоева отмечена знаком отличия ордена Святого Георгия.

«Хочу поздравить всех женщин с праздником, хочу им пожелать самое главное здоровья, спокойствия в семьях, и победа, как говорится, будет за нами. Мы в этом уверены», - сказала повар артиллерийского полка Тамила Цаппоева.

Внимание в такое день особенно важно. Прямо на концерте на прямую видеосвязь выводят участника спецоперации, чтобы он смог поздравить свою супругу и дочь.

«Здравствуйте, мои родные, Юлия, мама. Прежде всего, я бы хотел поблагодарить руководство Министерства обороны за предоставленную возможность увидеть и лично поздравить свою семью с праздником. У нас все в порядке. Не волнуйтесь за нас, мы выполняем задачу уверенно в поставленные время и сроки. Еще раз поздравляю вас, мои дорогие, любимые, ждите нас, скоро мы вернемся. Победа будет за нами», - обратился участник спецоперации.

Концерт в честь женщин-военнослужащих - только часть большого праздника, который, по сути, является поводом вспомнить и поблагодарить всех просто за то, что они есть.

В ходе торжественного мероприятия в ЦАТРА Министр обороны РФ Сергей Шойгу также выразил благодарность матерям России за то, что они вырастили защищающих страну сыновей. Генерал армии вспомнил врачей, а также медсестер, которые под пулями вытаскивают раненых с поля боя для того, чтобы потом кропотливо и бережно выхаживать их. Глава Минобороны России подчеркнул, что такие женщины выполняют тяжелую и важную для России работу.