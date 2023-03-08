В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Блинкен подтвердил уход Прайса с поста пресс-секретаря госдепа

Ян Брацкий
04:12 08.03.2023
По словам главы госдепа Энтони Блинкена, за время работы Нед Прайс провел более 200 брифингов и всегда уважал журналистов.
Блинкен подтвердил уход Прайса с поста пресс-секретаря госдепа
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNPConsolidated News Photos, Global Look Press
Читайте нас на:

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил уход с поста пресс-секретаря госдепа Неда Прайса.  

«Он восстановил практику ежедневных пресс-брифингов Госдепартамента, давая возможность журналистам регулярно задавать самые острые вопросы», - цитирует РИА Новости заявление Блинкена.

Ранее стало известно, что Нед Прайс покинет свой пост в марте. Телеканал NBC сообщил, что он займет политическую должность.

Ранее итальянская пресса предположила, что следующим генсеком НАТО может стать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Якобы на ее кандидатуре будут настаивать власти Соединенных Штатов. Сама она, как пишут журналисты, кресло главы Североатлантического альянса рассматривает в качестве запасного.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:15 Армия
Видео
Освобожденные из украинского плена военнослужащие приземлились в Подмосковье
22:51 В стране и мире
Видео
Спасшему девочек при нападении украинских боевиков мальчику Федору вручили медаль «Доблесть и отвага»
20:56 В стране и мире
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл на Украину
20:28 В стране и мире
Путин обсудил безопасность Запорожской области с врио губернатора Балицким
19:58 В стране и мире
Видео
Освобожденный из плена российский военный узнал, что у него родился ребенок
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что враг потерял более чем 11 тысяч человек за февраль
Mash: у Костомарова прогрессирует сепсис и продолжают отмирать ткани рук и ног
Видео
«Ты алименты просрочил»: силовик пошутил при задержании подпольного оружейника
Видео
ФСБ показала момент закладки взрывчатки под машину Константина Малофеева
Видео
Политолог Анпилогов: Зеленский встречался с Капустиным за 10 дней до убийства Дугиной
Видео
В Свердловской области мужчина с переломами полз до кабинета врача в травмпункте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.