Блинкен подтвердил уход Прайса с поста пресс-секретаря госдепа

Ранее итальянская пресса предположила, что следующим генсеком НАТО может стать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен . Якобы на ее кандидатуре будут настаивать власти Соединенных Штатов. Сама она, как пишут журналисты, кресло главы Североатлантического альянса рассматривает в качестве запасного.

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