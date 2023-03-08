Блинкен подтвердил уход Прайса с поста пресс-секретаря госдепа
По словам главы госдепа Энтони Блинкена, за время работы Нед Прайс провел более 200 брифингов и всегда уважал журналистов.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил уход с поста пресс-секретаря госдепа Неда Прайса.
«Он восстановил практику ежедневных пресс-брифингов Госдепартамента, давая возможность журналистам регулярно задавать самые острые вопросы», - цитирует РИА Новости заявление Блинкена.
Ранее стало известно, что Нед Прайс покинет свой пост в марте. Телеканал NBC сообщил, что он займет политическую должность.
Ранее итальянская пресса предположила, что следующим генсеком НАТО может стать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Якобы на ее кандидатуре будут настаивать власти Соединенных Штатов. Сама она, как пишут журналисты, кресло главы Североатлантического альянса рассматривает в качестве запасного.