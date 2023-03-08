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NBC: Нед Прайс уходит с поста пресс-секретаря госдепа США

Ян Брацкий
01:39 08.03.2023
Официальный представитель госдепа США Нед Прайс переходит на политическую должность, подотчетную главе ведомства Энтони Блинкену.
NBC: Нед Прайс уходит с поста пресс-секретаря госдепа США
© Фото: usa.gov
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Государственный департамент США в марте останется без пресс-секретаря. Как сообщает телеканал NBC, Нед Прайс покидает свой пост.

«Нед Прайс, который восстановил практику ежедневных брифингов и доступа прессы к поездкам госсекретаря, позднее в этом месяце покидает трибуну», - говорится в сообщении.

Новая должность Прайса не называется, но известно, что он останется подотчетен своему прежнему шефу госсекретарю Энтони Блинкену. Преемник Прайса пока не назван.

Ранее госсекретарь США заявил о выделении очередного пакета военной помощи официальному Киеву. Как сказал Блинкен, Вашингтон направит на Украину боеприпасы для РСЗО, артиллерии и боевых машин на общую сумму в $400 млн.

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