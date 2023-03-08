Байден и Макрон обсудили энергетику, Китай и помощь Киеву

В Белом доме сообщили, что темой переговоров двух президентов стала помощь Киеву в сфере безопасности и «навязывание России издержек».

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили предоставление помощи Украине в сфере безопасности и «навязывание России издержек». Об этом сообщили в Белом доме.

«Байден и Макрон обсудили сотрудничество между Соединенными Штатами и Францией в Индо-Тихоокеанском регионе, а также совместные усилия по решению проблем, брошенных Китайской Народной Республикой международному порядку», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

Кроме того, главы западных государств подтвердили свое обязательство тесно координировать усилия по ускорению перехода к чистой энергетике.

Ранее федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден провели встречу в Белом доме. Во время открытой для СМИ части встречи лидеры стран затронули вопрос ситуации на Украине. В частности, Шольц заявил о необходимости показать намерение союзников «оставаться с украинцами» столько, сколько нужно.