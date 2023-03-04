Шольц и Байден обсудили ситуацию на Украине в Белом доме

Байден, в свою очередь, похвалил Германию за оказание в координации с США поддержки Киеву.

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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден провели встречу в Белом доме. Во время открытой для СМИ части встречи лидеры стран затронули вопрос ситуации на Украине. В частности, Шольц заявил о необходимости показать намерение союзников «оставаться с украинцами» столько, сколько нужно.

«Я думаю, что очень важно, чтобы мы послали сигнал о том, что мы продолжим это делать столько, сколько необходимо, что мы готовы оставаться с украинцами столько, сколько необходимо», - приводит РИА Новости слова Шольца.

Американский лидер, в свою очередь, похвалил Германию за оказание в координации с США поддержки Киеву и давления на Россию.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты выделяют новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. В частности, Киев получит боеприпасы для HIMARS, гаубиц и машин Bradley.