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Бойцы ЦВО поздравили с 8 Марта участниц спецоперации из Ансамбля песни и пляски

Ян Брацкий
06:18 08.03.2023
Девушкам подарили букеты цветов, пожелав счастья, здоровья и всего наилучшего.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие военной автомобильной инспекции Центрального военного округа (ЦВО) поздравили женщин-военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, с Международным женским днем. Поздравление и вручение цветов организовали в ходе досмотра автобуса на пункте пропуска. На нем солистки окружного Ансамбля песни и пляски ехали с очередным концертом к бойцам.

«Не раз убеждалась, поговорив с бойцами после концертов, что наша значимость здесь высока. Когда приезжаешь на новую точку, знакомишься с людьми после концерта, когда мы спели, глаза бойцов до и после очень меняются», - призналась солистка Ансамбля песни и пляски Алена Неволина.

Ансамбль исполнил для военнослужащих концерт. На импровизированной сцене творческий коллектив представил программу из песен, танцев и игры на скрипке. В завершение концерта солисток ансамбля еще раз поздравили и подарили букеты цветов.

Также военные музыканты поздравили военнослужащих-женщин, которые находясь на передовой выполняют задачи по оказанию медицинской помощи раненым военнослужащим.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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