Помощник канцлера ФРГ Кукис: отказ от газа из РФ стал огромным стрессом

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Отказ от российского газа стал огромным стрессом для экономики Германии, так как быстро заменить ключевого поставщика оказалось невозможно. Об этом на полях международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне заявил помощник канцлера ФРГ по экономике Йорг Кукис.

«Это было огромным стрессом. Более половины объемов приходилось на Германию, поэтому очевидно, что заменить это было очень сложно», - цитирует его высказывание РИА Новости.

Пока канцлер ФРГ Олаф Шольц констатирует долгожданное «освобождение» Германии от российского газа, экономисты бьют тревогу и подсчитывают убытки национальной экономики.

По словам президента Немецкого института экономических исследований Марселя Фрацшера, с 2022 года официальный Берлин потерял €100 млрд из-за скачка цен на топливо. По оценке эксперта, Германия больше всех зависит от поставок углеводородов из России, а потому страдает больше соседей по Евросоюзу.