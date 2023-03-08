Помощник канцлера ФРГ Кукис: отказ от газа из РФ стал огромным стрессом
Отказ от российского газа стал огромным стрессом для экономики Германии, так как быстро заменить ключевого поставщика оказалось невозможно. Об этом на полях международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне заявил помощник канцлера ФРГ по экономике Йорг Кукис.
«Это было огромным стрессом. Более половины объемов приходилось на Германию, поэтому очевидно, что заменить это было очень сложно», - цитирует его высказывание РИА Новости.
Пока канцлер ФРГ Олаф Шольц констатирует долгожданное «освобождение» Германии от российского газа, экономисты бьют тревогу и подсчитывают убытки национальной экономики.
По словам президента Немецкого института экономических исследований Марселя Фрацшера, с 2022 года официальный Берлин потерял €100 млрд из-за скачка цен на топливо. По оценке эксперта, Германия больше всех зависит от поставок углеводородов из России, а потому страдает больше соседей по Евросоюзу.