Эксперт Фрацшер: ФРГ потеряла 100 млрд евро из-за конфликта на Украине

Германия больше других зависела от экспорта энергоносителей из России, отметил глава Немецкого института экономических исследований.

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Германия потеряла 100 миллиардов евро вследствие конфликта на Украине и роста затрат на электроэнергию. Об этом заявил Президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер в интервью газете Rheinische Post.

По его словам, российская военная операция и резкий рост затрат на электроэнергию «обошлись Германии в 2022 году почти в 2,5 процента, или 100 миллиардов евро производительности экономики». Он добавил, что издержки продолжат увеличиваться в последующие годы.

Фрацшер отметил, что Германия больше других зависела от российской энергетики, экспорта и глобальных цепочек поставок, а также имеет высокую долю энергоемкой промышленности. В связи с этим страна пострадала от кризиса сильнее других, считает эксперт.

Ранее во Франции попросили снять нефтяное эмбарго в России. Депутат Национального собрания Франции Мари-Франс Лоро отметила, что ограничения стали причиной энергетического кризиса в Европе, с последствиями которого ежедневно сталкиваются французы.