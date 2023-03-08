Роскосмос: высоту орбиты МКС скорректировали для посадки «Союз МС-22»

За все время полета МКС высоту ее орбиты корректировали 335 раз, в том числе 184 – при помощи двигателей грузовиков «Прогресс».

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В Роскосмосе сообщили о корректировке орбиты Международной космической станции для обеспечения посадки корабля «Союз МС-22». Для этого были задействованы двигатели грузовика «Прогресс МС-22», который пристыкован к служебному модулю «Звезда». Двигатели включили на 318 секунд.

«В результате, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,1 км и составила 419,3 км», - заявили в Роскосмосе.

Посадка корабля «Союз МС-22» запланирована на конец марта и будет осуществлена в беспилотном режиме. Сейчас на околоземной орбите работают сразу 11 человек. Это космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев и Анна Кикина, астронавты NASA Франциско Рубио, Николь Манн, Джош Кассад, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт JAXA Коити Ваката и его коллега из ОАЭ Султан аль-Нейади.

В конце февраля к МКС пристыковался беспилотный космический корабль «Союз МС-23». Он доставил 429 килограмма груза и пробудет на орбите 215 суток. На «Союзе», как ожидается, на Землю вернутся Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, а также Фрэнк Рубио.