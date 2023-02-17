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Солист «Агаты Кристи» Самойлов и Юлия Чичерина выступили перед бойцами ВС РФ в зоне СВО

05:38 17.02.2023
Они исполнили свои хиты, после чего военнослужащие смогли сфотографироваться с артистами.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В зону проведения спецоперации приехали российские рок-музыканты Юлия Чичерина и Вадим Самойлов, солист группы «Агата Кристи». Они выступили с концертной программой для военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО).

В концертную программу вошли как всеми любимые композиции, так и новые песни. Бойцы тепло встретили артистов и подпевали известным хитам.

Самойлов исполнил свои музыкальные композиции, в том числе «На Берлин» и «Ковер-вертолет. Чичерина спела «На передовой», «Русские витязи» и другие песни. После концерта военнослужащие смогли сфотографироваться с кумирами и взять у них автографы.

Музыканты отметили, что хотят поддержать защитников России в сложное время. К тому же, по словам Самойлова, артисты еще со времен Великой Отечественной войны давали концерты бойцам, и такая поддержка естественна.

Ранее перед участниками СВО выступил экс-солист группы «Лесоповал» Руслан Казанцев. Также в концертной программе приняли участие поэт Владимир Пронин, автор и исполнитель песен, композитор Андрей Усманов.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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