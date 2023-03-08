Причиной ЧП в многоэтажке на юге Москвы стал аэрозольный баллончик

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Причиной происшествия в многоэтажном доме на Липецкой улице в Москве стал аэрозольный баллончик. В результате ЧП пострадал молодой человек. Он получил сильные ожоги тела. Подробности инцидента «Звезде» рассказала очевидец, находившаяся в квартире, где все произошло.

«Находились я, мой молодой человек и друг, с которым проживает. Друга доставили в больницу. У него 15% ожогов тела. Он в шоковом состоянии, говорить может», - сказала девушка, наблюдавшая случившееся.

По ее словам, в результате происшествия в квартире выбило стекла. Также была повреждена плитка в ванной комнате.

«Теплые пары из-за баллончика, как пожарные сказали, там водородная масса есть, и из-за фена. Из-за этого произошло», - говорит очевидец.

Отметим, инцидент произошел сегодня вечером. По данному факту столичным Следственным комитетом проводится доследственная проверка.