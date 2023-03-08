На юге Москвы произошел взрыв в многоэтажке

В результате происшествия на Липецкой улице пострадал один человек.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сегодня вечером на юге Москвы произошел взрыв в многоквартирном доме. Происшествие случилось на Липецкой улице.

В результате инцидента пострадал один человек. Его госпитализировали с ожогами рук и ног. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Напомним, в феврале произошел взрыв газа в многоквартирном доме в Новосибирске. Частично рухнули два подъезда. В результате происшествия погибли более десяти человек.

После произошедшего в Новосибирской области объявили траур. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.