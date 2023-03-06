Возникший после взрыва пожар на коксогазовом заводе в Видном удалось потушить

Ранее поступило сообщение о взрыве в цеху и возгорании насосной колонны с бензолом.

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Пожар на Московском коксогазовом заводе в подмосковном Видном потушен. Об этом сообщили в компании «Мечел», которой принадлежит предприятие.

«Пожар потушен», - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее стало известно о взрыве и возгорании на предприятии. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Как оказалось, вспыхнула наносная колонна с бензолом. Информации о погибших и пострадавших не поступало.