Onet: поставляемые Украине польские автоматы заклинивают и неточно стреляют

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Автоматы Grot, которые Варшава поставляет киевскому режиму, неточно стреляют и заклинивают. Выявленные недостатки могут привести к гибели солдата в ходе боя. О проблемах с оружием стало известно в ходе совместных учений украинских боевиков с польскими спецназовцами.

«Поляки в ярости от того, что с их рук украинцам дали некачественное оружие. Польские военные написали служебную записку командующему Силами специальных операций Польши, бригадному генералу Славомиру Друмовичу», - сообщает сайт Onet.

В докладе также отмечается, что во многих экземплярах автомата отваливаются детали. Кроме того, солдаты жалуются на проблемы с прицелом.

Напомним, на днях Польша передала Киеву четыре танка немецкого производства Leopard 2. Также на этой неделе на Украину должны прибыть еще десять боевых машин.