Минздрав подтвердил гибель 12 человек при взрыве газа в Новосибирске

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В результате взрыва газа в многоквартирном доме в Новосибирске пострадал 21 человек. Из них двенадцать погибли. Об этом в пятницу сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В ведомстве отметили, что утром 10 февраля нашли тела еще двух женщин. Сейчас спасатели продолжают разбор завалов. Сегодня в Новосибирской области объявили траур.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. В рамках расследования задержаны два жителя Омской области, которые проводили работы по обслуживанию газовых плит в доме несколько дней назад.

Напомним, взрыв произошел в четверг утром в жилом доме на улице Линейной. В результате частично рухнули два подъезда.