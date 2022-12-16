Швейцария присоединилась к последним санкциям ЕС против России

Они связаны с ограничением цен на сырую нефть и нефтепродукты из РФ.

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Швейцария присоединилась к последним санкциям Евросоюза против России, которые связаны с ограничением цен на сырую нефть и нефтепродукты из РФ. Об этом в пятницу сообщили в Федеральном совете страны.

«Совет одобрил определенные санкционные меры в отношении России, последовав последним шагам, предпринятым Евросоюзом. Они вступают в силу 16 декабря с 18 часов», - говорится в заявлении.

Ранее страны G7 и Австралия вслед за Евросоюзом достигли консенсуса по установлению предельной цены на российскую нефть на уровне $60. Договоренность вступила в силу 5 декабря. Минфин США счел лимит в $60 за баррель приемлемым, чтобы РФ продолжала поставлять нефть на мировые рынки.

В России неоднократно заявляли, что страна не будет продавать нефть по заранее установленным ценам, вне зависимости от того, какими они будут.