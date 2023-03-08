В Белом доме не подтвердили данные о причастности проукраинской группировки к теракту на «Северных потоках»

Представитель Совета национальной безопасности заявила, что утверждения не были основаны на разведданных.

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Совет национальной безопасности Белого дома не подтверждает данные в публикации газеты The New York Times о том, что теракт на «Северных потоках» могла осуществить проукраинская группировка. Об этом заявила глава пресс-службы СНБ Эдриенн Уотсон.

«Совет национальной безопасности не может подтвердить публикацию The New York Times», - написала она в своем аккаунте в Twitter.

По словам Уотсон, журналист газеты уже признался, что приведенные утверждения не были основаны на разведывательных данных, предоставленных американскими властями.

«Источники не были уполномочены говорить от имени правительства США», - добавила представитель СНБ.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что публикации западных СМИ о причастности к взрывам проукраинской группировки являются скоординированным вбросом. По его словам, авторы теракта хотят отвлечь внимание.