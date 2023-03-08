Путин вручил государственные награды выдающимся россиянкам

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В Международный женский день президент Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды выдающимся россиянкам. Он отметил, что женщины вносят большой вклад в развитие нашей страны, создание достойного будущего для новых поколений и достижение общенациональных задач.

«В нашей стране, пожалуй, нет таких отраслей, сфер деятельности, в которых женщины не добились бы серьезных, значимых результатов», - подчеркнул глава государства.

Президент особо отметил заслуги женщин-врачей, работающих в том числе в Донбассе. Также Владимир Путин выразил признательность россиянкам, которые трудятся учителями, корреспондентами, на военных производствах и работникам культуры.

Напомним, в ходе торжественной церемонии награждения глава государства отметил, что здоровое общество в России основано на исторических традициях. В этом обществе, по его словам, превыше всего ценится особая миссия материнства.

Владимир Путин добавил, что женщины в России работают и успешны везде: в космической отрасли, военном деле, воспитании детей, искусстве, науке и других сферах.