Путин поздравил с 8 Марта мать погибшего в ходе СВО солдата Хаиржанова

Президент отметил, что мать воспитала настоящим мужчиной и патриотом.

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Президент России Владимир Путин поздравил с 8 Марта мать погибшего в ходе спецоперации Азамата Хаиржанова Гульборшон Хаиржанову. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемая Гульборшон Айдархановна! Позвольте поздравить Вас с Международным женским днем, пожелать здоровья и всего самого доброго», - говорится в поздравлении.

В телеграмме Путин отметил, что своего сына мать воспитала настоящим мужчиной и патриотом.

«В ходе специальной военной операции, он действовал отважно, проявлял стойкость и верность воинскому долгу», - подчеркнул президент.

Ефрейтор Хаиржанов погиб в мае 2022 года при отражении атаки врага. Он лично уничтожил два танка противника и прикрывал отход боевых товарищей, несмотря на смертельное ранение. За свой подвиг Хаиржанов награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее Путин поздравил с Международным женским днем всех россиянок. Он отметил, что возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству для России является безусловной ценностью, передающейся из поколения в поколение.