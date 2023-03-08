На Донецком направлении российские военные за сутки уничтожили более 180 украинских боевиков

Уничтожены два танка, три БМП, пять автомобилей, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика».

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

На Донецком направлении за сутки российские войска ликвидировали более 180 украинских националистов. Об этом в среду рассказали в Министерстве обороны РФ.

Также уничтожили два танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика».

Напомним, накануне в МО РФ сообщили об уничтожении двух украинских самолетов. Удалось сбить Су-24 и Су-25.

Кроме того, зенитчики за сутки перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS. Уничтожили 11 беспилотников врага.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.