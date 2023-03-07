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Минобороны России сообщило об уничтожении украинских самолетов Су-24 и Су-25

14:55 07.03.2023
Вражеский Су-24 был сбит авиацией ВКС России, а украинский штурмовик Су-25 уничтожили российские зенитчики.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России заявили об уничтожении двух украинских самолетов за сутки. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», - сказал Конашенков. 

Вторым уничтоженным самолетом врага стал штурмовик Су-25. Он был сбит российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Крынки в Херсонской области. 

Еще зенитчики успели за сутки перехватить 12 украинских снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожить 11 беспилотников врага. Это произошло в районах населенных пунктов Червонопоповка, Новоселовское (ЛНР), Пески, Кирилловка, Валерьяновка, Горловка, Макеевка, Новоандреевка (ДНР), Мирное (Запорожская область), Горобьевка, Табаевка (Харьковская область). 

Игорь Конашенков подвел суточные итоги боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглось 74 украинских артиллерийских подразделения, а также другие войска противника в 128 районах. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 398 самолетов, 217 вертолетов, 3 356 беспилотников, 410 ЗРК, 8 205 танков и других боевых бронированных машин, 1 055 боевых машин РСЗО, 4 294 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 780 единиц специальной военной автотехники. 

Также Конашенков рассказал об уничтожении украинского склада боеприпасов в районе Авдеевки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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