Минобороны России сообщило об уничтожении украинских самолетов Су-24 и Су-25

Вражеский Су-24 был сбит авиацией ВКС России, а украинский штурмовик Су-25 уничтожили российские зенитчики.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Минобороны России заявили об уничтожении двух украинских самолетов за сутки. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», - сказал Конашенков.

Вторым уничтоженным самолетом врага стал штурмовик Су-25. Он был сбит российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Крынки в Херсонской области.

Еще зенитчики успели за сутки перехватить 12 украинских снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожить 11 беспилотников врага. Это произошло в районах населенных пунктов Червонопоповка, Новоселовское (ЛНР), Пески, Кирилловка, Валерьяновка, Горловка, Макеевка, Новоандреевка (ДНР), Мирное (Запорожская область), Горобьевка, Табаевка (Харьковская область).

Игорь Конашенков подвел суточные итоги боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглось 74 украинских артиллерийских подразделения, а также другие войска противника в 128 районах.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 398 самолетов, 217 вертолетов, 3 356 беспилотников, 410 ЗРК, 8 205 танков и других боевых бронированных машин, 1 055 боевых машин РСЗО, 4 294 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 780 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков рассказал об уничтожении украинского склада боеприпасов в районе Авдеевки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.