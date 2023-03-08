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Путин 8 марта наградит в Кремле выдающихся женщин России

Максим Крюков
00:50 08.03.2023
В пресс-службе Кремля отметили, что государственные награды будут вручены представительницам различных профессий.
Путин 8 марта наградит в Кремле выдающихся женщин России
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Global Look Press
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В Международный женский день президент Российской Федерации Владимир Путин наградит выдающихся женщин России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что государственные награды будут вручены представительницам различных профессий.

Ордена, медали и знаки о присвоении почетных званий получат женщины, которые внесли большой вклад в развитие здравоохранения, культуры, образования, промышленного производства и сельского хозяйства, в укрепление института семьи и воспитание детей, а также проявившие мужество и отвагу при исполнении профессионального долга.

Ранее глава государства поздравил всех россиянок с Международным женским днем. Владимир Путин отметил, что в нашей стране этот праздник всегда наполнялся особенным смыслом. Российский лидер добавил, что сегодня во всех городах и поселках большой страны говорят о любви и восхищении своим матерям, бабушкам, женам, сестрам, дочерям и подругам.

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