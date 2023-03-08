В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Times: западная разведка знает имя украинского спонсора диверсий на «Северных потоках»

Анна Назайкина
13:20 08.03.2023
Как утверждается, имя предполагаемого спонсора давно звучит в разведывательных кругах, но при этом скрывается.
Times: западная разведка знает имя украинского спонсора диверсий на «Северных потоках»
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Разведка стран Запада знает имя предполагаемого спонсора подрывов на «Северных потоках», он является украинцем, пишут авторы британского издания Times.

«Имя предполагаемого частного спонсора, украинца, не связано с правительством... Зеленского, циркулирует в разведывательных кругах уже несколько месяцев, но не раскрывается», - утверждается в тексте газеты.

Журналисты считают, что чиновники из Североатлантического альянса пытаются защитить украинские власти от публичного конфликта с ФРГ.

По информации средств массовой информации, через неделю после того, как произошел теракт на газопроводах, разведка сообщила сотрудникам скандинавской делегации в Брюсселе о том, что диверсию устроило частное украинское предприятие.

Ранее СМИ сообщали, что за терактами на газопроводах может стоять проукраинская группировка, в планы которой не был посвящен Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал скоординированным вбросом новые публикации о теракте на «Северном потоке».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:20 В стране и мире
Times: западная разведка знает имя украинского спонсора диверсий на «Северных потоках»
13:00 В стране и мире
Reuters: Южная Корея разрешила Польше поставлять гаубицы со своими запчастями на Украину
11:18 В стране и мире
Страны G7 планируют пересмотреть потолок цен на российскую нефть
09:55 В стране и мире
В Южной Корее грузовик врезался в толпу и задавил троих человек
04:43 В стране и мире
ТАС: на пополнение арсеналов США после помощи Киеву уйдет шесть лет
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что враг потерял более чем 11 тысяч человек за февраль
Mash: у Костомарова прогрессирует сепсис и продолжают отмирать ткани рук и ног
Видео
«Ты алименты просрочил»: силовик пошутил при задержании подпольного оружейника
Видео
ФСБ показала момент закладки взрывчатки под машину Константина Малофеева
Видео
Политолог Анпилогов: Зеленский встречался с Капустиным за 10 дней до убийства Дугиной
Видео
В Свердловской области мужчина с переломами полз до кабинета врача в травмпункте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.