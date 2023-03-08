Как утверждается, имя предполагаемого спонсора давно звучит в разведывательных кругах, но при этом скрывается.

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Разведка стран Запада знает имя предполагаемого спонсора подрывов на «Северных потоках», он является украинцем, пишут авторы британского издания Times.

«Имя предполагаемого частного спонсора, украинца, не связано с правительством... Зеленского, циркулирует в разведывательных кругах уже несколько месяцев, но не раскрывается», - утверждается в тексте газеты.

Журналисты считают, что чиновники из Североатлантического альянса пытаются защитить украинские власти от публичного конфликта с ФРГ.

По информации средств массовой информации, через неделю после того, как произошел теракт на газопроводах, разведка сообщила сотрудникам скандинавской делегации в Брюсселе о том, что диверсию устроило частное украинское предприятие.

Ранее СМИ сообщали, что за терактами на газопроводах может стоять проукраинская группировка, в планы которой не был посвящен Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал скоординированным вбросом новые публикации о теракте на «Северном потоке».