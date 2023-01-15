В стране и мире Замглавы Владивостока Ляйфер арестован по обвинению во взятке Семен Лавров По решению Фрунзенского суда города от 15 января этого года Ляйфер заключен под стражу на 2 месяца. © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости Читайте нас на: Заместитель мэра Владивостока Алексей Ляйфер заключен под стражу на два месяца. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Фрунзенского районного суда города. Решение было принято после получения постановления следователя по особо важным делам СУ СК РФ. «Постановлением Фрунзенского районного суда города Владивостока от 15 января 2023 года в отношении обвиняемого Ляйфера А.И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», - говорится в записи. Ляйферу предъявлены обвинения по статьям о взятке и превышении должностных полномочий. Ранее бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко получил 16 лет строгого режима и штраф 470 миллионов рублей за получение взяток. В ходе судебных разбирательств было установлено, что за 10 лет своей незаконной деятельности он заработал около 1,4 миллиарда рублей. Согласно данным суда, он занимался покровительством владельцев нескольких юридических лиц. Экспертное мнение и аналитика