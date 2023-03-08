Страны G7 планируют пересмотреть потолок цен на российскую нефть

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Страны G7 в марте планируют пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть. Об этом РИА Новости рассказала помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.

«G7 планирует в марте провести переоценку потолка цен», - сказала она.

Эмбарго на поставки российской нефти по морю в страны ЕС, G7 и Австралию вступило в силу 5 декабря 2022 года. Потолок цен на российскую нефть западные страны установили на уровне $60 за баррель. Россия заявила, что не будет поставлять сырье странам, участвующим в механизме потолка стоимости, который позднее был установлен и на российские нефтепродукты. Вице-премьер Александр Новак анонсировал сокращение Россией добычи нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки.