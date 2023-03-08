«Колесо Фортуны» принесло несчастья: что известно о налоговом скандале с блогером Лерчек

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Следственный комитет РФ

Блогер Валерия Чекалина, широко известная в соцсетях как Лерчек, оказалась в центре громкого скандала. Ее обвиняют в неуплате налогов на триста миллионов рублей. Муж проходит по уголовному делу как пособник. Утром в подмосковном таунхаусе Чекалиных прошли обыски. Семья находится под подпиской о невыезде.

В роскошные двери, у которых совсем недавно снималось множество красивых видео, заходят нежданные гости - сотрудники правоохранительных органов. На кухне оглашают недобрую весть - семейство проживающих тут блогеров подозревается в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Это почти в три раза больше, чем стоимость их таунхауса, внутри и около которого припаркованы иномарки. Назревает вопрос: откуда такие деньги у обычной девушки из Тольятти?

Обыски прошли не только у Валерии и ее мужа, но и остальных членов семьи - брата супруга, его супруги и у партнера по бизнесу. Истоками таких баснословных сумм заинтересовалась прокуратура.



В эпоху заработка на контенте в интернете многие блогеры получают прибыль не только от рекламы, но и устраивают платные конкурсы. Один такой - «Колесо фортуны» от Лерчек.

Бизнес в социальных сетях давно вырос из продаж самодельных украшений в полноценную машину по монетизации собственного бренда. Если объем прибыли блогера, оформленного как индивидуальный предприниматель, превышает определенную сумму, бизнесмен обязан оформить свой бизнес как отдельную организацию, которая облагается большими налогами.

«Насколько я понимаю, они использовали классическую схему бизнеса. Когда на одном ИП по упрощенной системе налогообложения приходил предел выручки - 150 млн рублей в год - они часть выручки перенаправляли на другое ИП и получали налоговую выгоду», - заявил юрист Алексей Гатин.

Блогер Лерчек продавала одежду, косметику собственного бренда, рекламу под собственными постами, проводила фитнес-марафоны, а еще дарила надежду тысячам девушек жить такой же шикарной жизнью, как у нее. Только за эту надежду надо было заплатить - что-то купить у Валерии. Стать королевой с соответствующим состоянием получалось не у многих.

«Участвовала в фитнес-марафоне и была отстранена с первого места, мне никто ничего не сказал. Заняла первое место, и как будто ничего не было, просто убрали. Когда я опубликовала свой опыт суда с Лерчек, с "Би Фит", ко мне начали обращаться десятки людей - кто-то год не мог получить деньги, кто-то в кредит влез, не возвращали деньги», - поделилась пострадавшая Ирина Жердева.

Зато свою неограниченную зарплату и обеспеченный выигрыш получала Лерчек. За последние годы доход бизнесвумен рос в геометрической прогрессии. Деньги тратились на полеты за границу, шикарную одежду, праздники с приглашением звезд шоу-бизнеса. А обещанные призы - например, дорогие иномарки, по словам подписчиков, так и оставались припаркованными около таунхауса семьи бизнесменов.

«Это не блогеры, это мошенники, инфоцыгане, редкостные негодяи, которые обманули тысячу людей. От налоговой - это только одна часть проблемы, они проводили денежные марафоны, собирали сотни миллионов несчастных людей, обещая, что они станут миллионерами, проводили курсы по похудению, воровали дизайнерскую одежду, фотографии», - сказал бизнесмен Андрей Ковалев.

Под «раздачу» попала даже подруга Валерии Чекалиной - стилист Эльвира Мансурова, которая долгое время была вхожа в семью блогера и даже числилась генеральным директором одной из компаний Валерии. Позже Лерчек обвинила ее в мошенничестве - якобы та продавала ей подделки известных брендов. В гламурной тусовке вспыхнул скандал.

В начале этого года звездного стилиста заключили под домашний арест после скандала с бывшей подругой. Ей может грозить лишение свободы от трех лет. Сейчас же к дому самой Лерчек подъехали машины Следственного комитета. В элитный поселок, где находится ее пентхаус, никого не пускают, съемочная группа «Звезды» чудом смогла к нему пробраться.



Многомиллиардный бизнес на марафонах в социальной сети. И, как итог, недвижимость в элитном поселке, дорогие автомобили, где вместо номеров - имя бренда блогера. Всего этого Лерчек и ее семья может лишиться, если не разрешится вопрос с судом.

Жизнь блогеров во многом похожа на сказку, сериал, за которым следит многомиллионная аудитория. На глазах у зрителей «люди в телефонах» рожают детей, готовят ужин, дарят друг другу подарки - Валерия даже разыграла своего мужа, якобы на него напали преступники и затащили в тонированную иномарку, которая и стала в итоге ее подарком супругу. Чем закончится эта уже реальная история, решит следствие.