В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Военкор Филатов: противник «психует» из-за ночных обстрелов российских танкистов в Донбассе

Анна Касаткина
08:33 07.03.2023
Российские военнослужащие на Донецком направлении по ночам ведут снайперский огонь.
Военкор Филатов: противник «психует» из-за ночных обстрелов российских танкистов в Донбассе
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Читайте нас на:

Российские танкисты на Донецком направлении научились работать ночью с закрытых позиций, противник от этого «психует». Об этом рассказал военкор RT Андрей Филатов.

По его словам, танкисты 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России в районе поселка Новоселовка Вторая по ночам ведут снайперский огонь.

«Противник очень сильно психует от работы танкистов наших. Это следует из того, как они начинают в ответ работать. Сразу включают РЭБ на всю катушку. Падают их птички, наши птички», - пояснил Филатов.

Он добавил, что под корректируемым сверху ночным обстрелом украинским боевикам «очень страшно».

Ранее морпех с позывным Малой рассказал о штурме Угледара под танковым обстрелом врага.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:20 В стране и мире
Видео
Владивосток затопило кипятком и затянуло паром из-за порыва теплотрассы
06:00 Армия
Видео
Разведчики ВДВ уничтожили позиции националистов из ПТУР «Фагот» и АГС-17 «Пламя»
05:27 В стране и мире
Видео
JAXA инициировало самоуничтожение новейшей ракеты-носителя H3 после запуска
04:44 В стране и мире
Видео
Российские исследователи Антарктиды добыли лед возрастом более миллиона лет
03:39 В стране и мире
Reuters: Украина просит конгресс США надавить на Байдена, чтобы получить кассетные бомбы
Популярное
Видео
Пассажир снял видео из задымленного самолета после отказа двигателя в Гаване
Видео
Политолог Анпилогов: Зеленский встречался с Капустиным за 10 дней до убийства Дугиной
Видео
ФСБ показала момент закладки взрывчатки под машину Константина Малофеева
Видео
В Свердловской области мужчина с переломами полз до кабинета врача в травмпункте
РИА Новости: Костомаров начинает приходить в сознание и может немного двигаться
Видео
Мать мальчика Феди рассказала, что он уже оказывался между жизнью и смертью
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.