Военкор Филатов: противник «психует» из-за ночных обстрелов российских танкистов в Донбассе
Российские военнослужащие на Донецком направлении по ночам ведут снайперский огонь.
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Российские танкисты на Донецком направлении научились работать ночью с закрытых позиций, противник от этого «психует». Об этом рассказал военкор RT Андрей Филатов.
По его словам, танкисты 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России в районе поселка Новоселовка Вторая по ночам ведут снайперский огонь.
«Противник очень сильно психует от работы танкистов наших. Это следует из того, как они начинают в ответ работать. Сразу включают РЭБ на всю катушку. Падают их птички, наши птички», - пояснил Филатов.
Он добавил, что под корректируемым сверху ночным обстрелом украинским боевикам «очень страшно».
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