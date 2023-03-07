Военкор Филатов: противник «психует» из-за ночных обстрелов российских танкистов в Донбассе

Российские военнослужащие на Донецком направлении по ночам ведут снайперский огонь.

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Российские танкисты на Донецком направлении научились работать ночью с закрытых позиций, противник от этого «психует». Об этом рассказал военкор RT Андрей Филатов.

По его словам, танкисты 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России в районе поселка Новоселовка Вторая по ночам ведут снайперский огонь.

«Противник очень сильно психует от работы танкистов наших. Это следует из того, как они начинают в ответ работать. Сразу включают РЭБ на всю катушку. Падают их птички, наши птички», - пояснил Филатов.

Он добавил, что под корректируемым сверху ночным обстрелом украинским боевикам «очень страшно».

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