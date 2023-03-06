Морпех Малой рассказал об «эпическом» штурме Угледара под танковым огнем врага

Штурмовые отряды на тяжелой бронетехнике врываются на тесные улицы и продвигаются вглубь, занимая стратегически важные высоты.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Морпехи Тихоокеанского флота вытесняют украинских боевиков со стратегически важных позиций под Угледаром. Бои идут на окраинах города. Противник может находиться где угодно: каждое окно или угол здания - потенциальные огневые точки.

Прикрывая друг друга плотным огнем из автоматов и пулеметов, шаг за шагом «черные береты» продвигаются вглубь улиц.

«Это самое эпическое было, когда под выстрелами танков пробегаешь от дома к дому. Но мы все равно двигались дальше под минометными обстрелами, под выстрелами танков», - рассказал «Звезде» военнослужащий морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Малой.

Подробнее о штурме украинских укреплений на окраине Угледара смотрите в сюжете нашего корреспондента Михаила Аброськина.

Ранее Министерство обороны РФ показало кадры боевой подготовки штурмовых групп Западного военного округа в тыловом районе спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов