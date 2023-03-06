Морпех Малой рассказал об «эпическом» штурме Угледара под танковым огнем врага
Морпехи Тихоокеанского флота вытесняют украинских боевиков со стратегически важных позиций под Угледаром. Бои идут на окраинах города. Противник может находиться где угодно: каждое окно или угол здания - потенциальные огневые точки.
Прикрывая друг друга плотным огнем из автоматов и пулеметов, шаг за шагом «черные береты» продвигаются вглубь улиц.
«Это самое эпическое было, когда под выстрелами танков пробегаешь от дома к дому. Но мы все равно двигались дальше под минометными обстрелами, под выстрелами танков», - рассказал «Звезде» военнослужащий морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Малой.
Подробнее о штурме украинских укреплений на окраине Угледара смотрите в сюжете нашего корреспондента Михаила Аброськина.
Ранее Министерство обороны РФ показало кадры боевой подготовки штурмовых групп Западного военного округа в тыловом районе спецоперации.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов