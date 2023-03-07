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Американский ветеран Дрейвен предупредил, что Запад не смирится с поражением Украины

Анна Касаткина
07:52 07.03.2023
Запад не собирается мириться с поражением Украины, так как вложил в нее слишком много средств, уверен ветеран.
Американский ветеран Дрейвен предупредил, что Запад не смирится с поражением Украины
© Фото: David Hutzler, dpa, GlobalLookPress
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Запад не смирится с поражением на Украине и не остановится даже после окончания этого конфликта. Об этом заявил ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен.

По его словам, окончание конфликта не будет означать конец агрессивным действиям со стороны Запада.

«Понятно, что Запад не зря вкладывал огромные суммы денег, предоставлял военную помощь и припасы (Украине. - Прим.ред.). Только дурак может подумать, что Запад смирится с поражением на Украине и продолжит заниматься своими делами как ни в чем не бывало», - написал ветеран в своем аккаунте в Twitter.

Дрейвен добавил, что Запад уже предпринимает определенные шаги и в будущем мир будет вспоминать текущие «ужасные» дни как «старые добрые времена».

Ранее Дрейвен заявил, что Запад использует средства массовой информации для подготовки общества к войне с Россией и Китаем. Люди в США и в других западных странах обязаны поскорее открыть глаза на происходящее, уверен ветеран.

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