По мнению американца, в конфликт на Украине вложено слишком много сил, чтобы Запад мог просто так отступиться, но на происходящее многим необходимо открыть глаза.

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В Соединенных Штатах могут осуществить провокацию с целью обвинения в этом России. Такое мнение принадлежит ветерану США Ноктису Дрейвену.

Он считает, что Западом слишком много вложено времени и средств в киевский режим, чтобы позволить ему проиграть.

«Они уже используют новости и средства массовой информации, чтобы мысленно подготовить вас к войне с Россией и Китаем. Запомните мои слова, Украина проигрывает, и Запад вложил слишком много времени и денег, чтобы позволить ей потерпеть неудачу», - написал он в своем Twitter.

Также Дрейвен выразил мнение, что США «раздувают эмоции». Все это, по его словам, может произойти под ложным флагом в случае «если простой риторики им не хватит».

По мнению ветерана, нельзя сидеть сложа руки и надо начать открывать глаза на происходящее в самих США и в других западных государствах.

Схожего мнения придерживается и экс-сотрудник Госдепартамента. Он считает, что США продвигают «дерзкое расширение НАТО вплоть до российского забора» своими действиями и Джо Байден ведет мир к ядерному конфликту.