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Ветеран Дрейвен считает, что США могут организовать атаки под ложным флагом при недостатке риторики

Марина Крижановская
08:17 02.03.2023
По мнению американца, в конфликт на Украине вложено слишком много сил, чтобы Запад мог просто так отступиться, но на происходящее многим необходимо открыть глаза.
Ветеран Дрейвен считает, что США могут организовать атаки под ложным флагом при недостатке риторики
© Фото: Katie Ricks, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В Соединенных Штатах могут осуществить провокацию с целью обвинения в этом России. Такое мнение принадлежит ветерану США Ноктису Дрейвену.

Он считает, что Западом слишком много вложено времени и средств в киевский режим, чтобы позволить ему проиграть.

«Они уже используют новости и средства массовой информации, чтобы мысленно подготовить вас к войне с Россией и Китаем. Запомните мои слова, Украина проигрывает, и Запад вложил слишком много времени и денег, чтобы позволить ей потерпеть неудачу», - написал он в своем Twitter.

Также Дрейвен выразил мнение, что США «раздувают эмоции». Все это, по его словам, может произойти под ложным флагом в случае «если простой риторики им не хватит».

По мнению ветерана, нельзя сидеть сложа руки и надо начать открывать глаза на происходящее в самих США и в других западных государствах.

Схожего мнения придерживается и экс-сотрудник Госдепартамента. Он считает, что США продвигают «дерзкое расширение НАТО вплоть до российского забора» своими действиями и Джо Байден ведет мир к ядерному конфликту.

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